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Евгений Нифантьев: нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

21:51
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Сейчас субстанции делаются в Китае и Индии

Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев обсудил с активными студентами и представителями молодежных организаций Москвы развитие отечественной медицины и фармацевтики на ближайшие годы.

"Лекарственные препараты, которые производятся в нашей стране, делаются из субстанций. А где делаются субстанции? В Индии и Китае. Если бы вы спросили меня еще три года назад, я бы сказал, что это нормально. Это глобальный рынок: что-то делается в Индии, что-то в Китае. Но когда пришел коронавирус, все заводы Китая резко встали и отечественные производители не могли закупить субстанции. Хорошо, что китайцы сумели быстро локализовать эту угрозу у себя в стране и на сегодняшний день там лишь единичные случаи распространения коронавируса. А если бы этого не произошло, где бы мы покупали лекарственные субстанции?" — недоумевает Нифантьев.

По его мнению, необходимо работать над тем, чтобы локализовать производство субстанций в стране, стремиться к технологическому суверенитету. Это обеспечит национальную лекарственную безопасность.

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Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
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