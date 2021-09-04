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В доме, где проживает Дмитрий Певцов, объявлена эвакуация в связи с угрозой взрыва

22:01
  • суббота
  • 04 сентября 2021

По мнению актера, это связано с попытками рейдерского захвата дома

Дом, в котором проживает Дмитрий Певцов, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил сам актер.

При этом он не стал утверждать, что сообщение о минировании связано с его политической деятельностью.

"Скорее, это криминал с элементами коррупции. Наше ТСЖ несколько лет отбивает атаки рейдеров, которые пытаются захватить наш дом и другие здания. Наш дом - это здание старинной постройки, видимо, оно кому-то приглянулось. Жители выбрали меня председателем ТСЖ, и я возглавляю оборону", - сказал Певцов.

По словам актера, жильцы обнаружили, что неизвестные спилили замки в подвале и на чердаке дома. Таким образом, полагают они, рейдеры хотят вынудить жителей передать им права на управление домом.

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Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
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