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Сборная России по футболу одержала первую победу после ухода Черчесова

10:10
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Матч с командой Кипра закончился со счётом 2:0

Сборная России по футболу одержала первую победу при новом тренере - Валерии Карпине. Наши футболисты обыграли команду Кипра со счётом 2:0.
Карпин рассказал о своих отношениях с Черчесовым

Матч проходил в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года. Голы забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, сообщает РИА Новости.

После пяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, у неё десять очков.

С 2016 года тренером российской сборной по футболу был Станислав Черчесов. После неудачного выступления на Евро-2020 было решено сменить наставника, с 26 июля 2021 года эту должность занимает Валерий Карпин.

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