Российские паралимпийцы заняли четвёртое место на Играх в Токио

Это - очень хороший результат

Финал большого спортивного праздника. 5 сентября в Токио пройдёт церемония закрытия Паралимпийских игр, сообщает "ТВ Центр".

И в последний день соревнований копилка нашей сборной пополнилась серебряной наградой. Призером стала Елена Паутова. Легкоатлетка пришла второй в марафоне среди спортсменов с нарушением зрения, покорив дистанцию за 3 часа 4 минуты и 16 секунд.

Таким образом, наша команда заняла четвертое место в итоговом зачёте. 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых наград и обновленное достижение по общему числу завоеванных медалей в истории летних Игр.

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