В Европе прошли новые акции против ковидных ограничений

На улицы Парижа вышли более 100 тысяч человек

Прививочная кампания идёт во всех российских регионах. С началом учебного года дополнительные пункты вакцинации открывают в вузах. Тем временем, в Европе растут протестные настроения. Во Франции десятки тысяч манифестантов вновь устроили акции и беспорядки.

Восьмые выходные подряд проходят масштабные акции протеста в Париже. Участники, а их на улицы французских городов вышло более 140 тысяч, выступают против отмены санитарных пропусков, без которых запрещен вход в кафе, торговые центры и проезд в общественном транспорте.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в России и мире – в материале Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram