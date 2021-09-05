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В Европе прошли новые акции против ковидных ограничений

12:43
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

На улицы Парижа вышли более 100 тысяч человек

Прививочная кампания идёт во всех российских регионах. С началом учебного года дополнительные пункты вакцинации открывают в вузах. Тем временем, в Европе растут протестные настроения. Во Франции десятки тысяч манифестантов вновь устроили акции и беспорядки.
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Восьмые выходные подряд проходят масштабные акции протеста в Париже. Участники, а их на улицы французских городов вышло более 140 тысяч, выступают против отмены санитарных пропусков, без которых запрещен вход в кафе, торговые центры и проезд в общественном транспорте.

 

Подробнее о ситуации с коронавирусом в России и мире – в материале Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

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