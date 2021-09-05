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Гребень паводка добрался до Комсомольска-на-Амуре

11:50
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Река выходит из берегов

В Хабаровском крае гребень паводка достиг Комсомольска-на-Амуре. Вода в реке выходит из берегов.
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Спасатели ведут мониторинг обстановки, следят за состоянием дамб, расчищают территории от мусора и обеспечивают перевозку людей через подтопленные участки дорог. Жителям доставляют продукты и оказывают другую адресную помощь.

В ближайшие сутки, по данным МЧС, вода не отступит. Всего в регионе в зоне бедствия 64 населённых пункта, подтоплены десятки жилых домов и больше 250 приусадебных участков.

На освобождённых от паводка территориях начинают работать комиссии для оценки ущерба, сообщает "ТВ Центр".

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