Гребень паводка добрался до Комсомольска-на-Амуре

Река выходит из берегов

В Хабаровском крае гребень паводка достиг Комсомольска-на-Амуре. Вода в реке выходит из берегов.

Спасатели ведут мониторинг обстановки, следят за состоянием дамб, расчищают территории от мусора и обеспечивают перевозку людей через подтопленные участки дорог. Жителям доставляют продукты и оказывают другую адресную помощь.

В ближайшие сутки, по данным МЧС, вода не отступит. Всего в регионе в зоне бедствия 64 населённых пункта, подтоплены десятки жилых домов и больше 250 приусадебных участков.

На освобождённых от паводка территориях начинают работать комиссии для оценки ущерба, сообщает "ТВ Центр".

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