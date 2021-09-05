Запад зовёт Россию на встречу G7 по Афганистану

Ситуация там ухудшается

Министры иностранных дел страна Большой семёрки готовят встречу по ситуации в Афганистане. Пригласить к дискуссиям хотят Россию и Китай, зачем - уже ясно дали понять в НАТО. По мнению генсека альянса, Москва должна наравне с фактическими виновниками обострения участвовать в противодействии захватившим республику террористам.

На Смоленской площади уже заявили, что Россия получала сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о её проведении в формате G7 не шло. Так заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Тем временем из центра афганского сопротивления радикалам - Панджшера - приходят противоречивые новости. Представители запрещенной в России организации Талибан заявляют, что они вошли в столицу мятежной провинции и даже захватили офис губернатора.

В командовании сил сопротивления опровергают: ситуация действительно сложная, но Панджшер не пал. Боевикам удалось прорваться к высоте Дарбанд, но атаку отразили. Только за день боёв партизаны уничтожили 600 радикалов, тысячу захватили в плен. Посол Афганистана в Таджикистане подтверждает: ущелье неприступно, сообщает "ТВ Центр".

Среди мирных жителей захваченного талибами Кабула царят упаднические настроения. Люди не получают зарплаты, цены резко подскочили абсолютно на всё. Подозревают, что радикалы просто выпотрошили все банки и вывезли деньги из страны. Да и по законам Шариата в трактовке талибов жить готовы далеко не все.

Те афганцы, которым всё-таки удалось сбежать из страны, тоже не в лучшем положении. Эвакуированных и ускользнувших от талибов - сотни тысяч человек. Такое количество Запад, помня миграционный кризис 2015 года, принять отказывается. Американцы, которые всё это и заварили, согласились всего на 22 тысячи человек.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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