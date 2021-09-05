Черногорию охватили религиозные столкновения

Граждане выступают против нового патриарха

Слезоточивый газ, пожары посреди улиц, ожесточенные драки - всё это Черногория. Историческую столицу республики Цетине потрясли беспорядки в связи с интронизацией митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.

Националисты уверены - это укрепит влияние Сербии в стране, и пытаются агрессивными методами добиться автономии черногорской церкви. Раскольники то и дело нападали на стражей порядка, блокировали въезды в город, чтобы сорвать церемонию. Прорывать баррикады пришлось спецназу.

В результате столкновений есть пострадавшие, несколько зачинщиков задержаны. Премьер республики обвинил их в попытке терроризма. Предстоятеля и других священнослужителей пришлось доставить к месту церемонии на вертолёте. И, несмотря на сложную обстановку, интронизация всё же началась, сообщает "ТВ Центр".

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