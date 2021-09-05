Российских водителей начнут штрафовать за дополнительные динамики

Автомобиль могут снять с регистрации

Для российских водителей придумали новый штраф. Автолюбителей начнут наказывать рублём за установку дополнительных динамиков. Если такое нарушение выявят впервые, то водителя оштрафуют на 500 рублей, а в дальнейшем машину могут снять с регистрации в ГИБДД.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности транспортных средств. Любое новое оборудование теперь надо регистрировать в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram