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Российских водителей начнут штрафовать за дополнительные динамики

12:06
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Автомобиль могут снять с регистрации

Для российских водителей придумали новый штраф. Автолюбителей начнут наказывать рублём за установку дополнительных динамиков. Если такое нарушение выявят впервые, то водителя оштрафуют на 500 рублей, а в дальнейшем машину могут снять с регистрации в ГИБДД.
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Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, внесение изменений в акустическую систему автомобилей подпадает под требования технического регламента о безопасности транспортных средств. Любое новое оборудование теперь надо регистрировать в ГИБДД. 

В ведомстве напомнили, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно осуществляют контроль соответствия конструкции транспортных средств обязательным требованиям безопасности.

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