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Сбежавшие из Британии принц Гарри и Меган Маркл просят Елизавету II о встрече

18:01
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

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Меган Маркл и принц Гарри просят Елизавету II о встрече. Сбежавшие из дворца и фактически отрёкшиеся от королевской семьи теперь хотят познакомить главу престола с недавно родившейся правнучкой.
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4 июня на свет появилась дочь Меган Маркл и принца Гарри – Лилибет. Малышка уже немного подросла, и родители решили познакомить её с прабабушкой.

"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие люди шокированы этим. Они могут искренне хотеть увидеть королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что Гарри и Меган заставили пройти Елизавету II в этом году", - приводит газета The Sun слова своего анонимного информатора из Букингемского дворца.

Известно, что пока 95-летняя королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Маркл ко двору. Возможная дата аудиенции также не называется.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Спустя год у них родился сын Арчи, летом этого года – дочь Лилибет. Не так давно Меган и Гарри сняли с себя королевские полномочия и переехали из Британии в Америку. Это был шаг к новой жизни и финансовой независимости, но в Букингемском дворце отнеслись к нему негативно.

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