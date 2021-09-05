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Виктор Логинов разводится с четвёртой женой

17:25
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Брак был совсем недолгим

Гена Букин снова разводится. У звезды сериала "Счастливы вместе" Виктора Логинова разрушается четвёртый брак. Он продлился недолго: в октябре 2020 года актёр неожиданно для многих женился на актрисе Марии Гуськовой. Свадьба прошла в Петербурге, и влюбленные клялись друг другу в верности.
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На днях избранница Логинова заявила, что расстаётся с ним. "На первом месте профессия. И только. А потом уже всё остальное", - так туманно написала актриса, а потом, после расспросов поклонников пояснила: "Друзья, я официально заявляю, что я развожусь".

Гуськова на 24 года младше 46-летнего актёра. Может, разница в возрасте сыграла с влюблёнными злую шутку – задаются вопросом фанаты Логинова.

Логинов, блестяще сыгравший в сериале "Счастливы вместе" Гену Букина, до Гуськовой был женат трижды. У него четверо детей, с Марией они ребёнком не обзавелись.

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