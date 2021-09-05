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Английский архитектор взялся за реставрацию Центрального телеграфа

16:27
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Пока он работает удалённо

Зданию Центрального телеграфа на Тверской улице предстоит масштабная реставрация. То, что с пустующим сооружением в центре Москвы надо что-то делать - было ясно давно.

Теперь вот появилось представление: кто и как будет его преобразовывать. Когда речь заходит о таких знаковых для столицы объектах, всегда есть опасения: сохранят ли архитектурный облик? И не получится ли бездушный новодел?

В ситуации разбиралась Ольга Яковлева (смотрите видео).

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Здание Центрального телеграфа
Здание Центрального телеграфа
Здание Центрального телеграфа
Здание Центрального телеграфа
Здание Центрального телеграфа
Здание Центрального телеграфа
Архивные кадры Центрального телеграфа
Архивные кадры Центрального телеграфа
Здание Центрального телеграфа
Здание Центрального телеграфа
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