Английский архитектор взялся за реставрацию Центрального телеграфа

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Зданию Центрального телеграфа на Тверской улице предстоит масштабная реставрация. То, что с пустующим сооружением в центре Москвы надо что-то делать - было ясно давно.
Теперь вот появилось представление: кто и как будет его преобразовывать. Когда речь заходит о таких знаковых для столицы объектах, всегда есть опасения: сохранят ли архитектурный облик? И не получится ли бездушный новодел?
В ситуации разбиралась Ольга Яковлева (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram