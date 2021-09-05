В скандал вокруг экопосёлка в Подмосковье вмешался Следственный комитет

В ситуации разбирался корреспондент "ТВ Центра"

В Подмосковье набирает обороты скандал вокруг экодеревни Аминовка. В уставе будущего поселения указано, что на территории запрещены алкоголь и сигареты, открытая одежда, громкая музыка и свиноводство. А в проекте, помимо прочих строений, указан молельный дом.

Окрестные жители забеспокоились. Звучат формулировки "мусульманский анклав" и даже "секта". Корреспондент "ТВ Центра" Александр Марков отправился на место и попытался узнать, чем же на самом деле будет это "поселение строгого режима" (смотрите видео).

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