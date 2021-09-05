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Роман Романенко предложил присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника

13:00
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Это повысит уровень его защиты

Статус Битцевского леса необходимо повысит для усиления его защиты. С таким предложением в беседе с участниками эколого-просветительской акции "Чистый пруд" выступил депутат Госдумы, лётчик-космонавт Роман Романенко.
Роман Романенко провел урок мира для школьников юго-запада Москвы

Герой России принял участие в субботнике по очистке Мраморного пруда вместе с учащимися образовательного комплекса "Юго-Запад", студентами экологических факультетов московских вузов и волонтёрами.

Статус ландшафтного заказника сильно облегчит работу экологам по борьбе с нарушителями целостности экосистем – поддержала идею Романенко глава Движения друзей заповедных островов Елена Книжникова.

Сам парламентарий заявил, что вопрос нужно проработать на самом высоком уровне, и для этого в ближайшее время он планирует подготовить соответствующее обращение к Сергею Собянину.

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