Массовая драка между заключёнными произошла в Хабаровском крае

Есть погибшие
В исправительной колонии в Хабаровском крае произошла массовая драка между заключёнными. По сообщениям пресс-служба Следственного управления СКР по региону, погибли двое участников конфликта, четверо получили травмы.
Заведено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Известно, что колония находится в городе Амурске и сейчас она работает в штатном режиме.
Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе, будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осуждёнными.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram