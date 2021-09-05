Массовая драка между заключёнными произошла в Хабаровском крае

Есть погибшие

В исправительной колонии в Хабаровском крае произошла массовая драка между заключёнными. По сообщениям пресс-служба Следственного управления СКР по региону, погибли двое участников конфликта, четверо получили травмы.

Заведено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Известно, что колония находится в городе Амурске и сейчас она работает в штатном режиме.

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе, будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осуждёнными.

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