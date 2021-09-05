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Массовая драка между заключёнными произошла в Хабаровском крае

14:29
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Есть погибшие

В исправительной колонии в Хабаровском крае произошла массовая драка между заключёнными. По сообщениям пресс-служба Следственного управления СКР по региону, погибли двое участников конфликта, четверо получили травмы.
Огонь бушует в исправительной колонии под Екатеринбургом (видео)

Заведено уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Известно, что колония находится в городе Амурске и сейчас она работает в штатном режиме.

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе, будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осуждёнными.

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