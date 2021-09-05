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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

15:02
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Пока об этом говорить сложно из-за позиции Киева

В вопросе возможной встречи президентов России и Украины пока продвинуться не получается. Об этом заявили в Кремле.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков дал понять, что камнем преткновения остаётся статус Крыма.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров", - сказал представитель Владимира Путина в эфире телеканала "Россия-1".

Тем не менее, по словам Пескова, Россия в лице президента ещё раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после событий 2014 года на Украине и референдума в Крыму, на котором более 90% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию страной-агрессором. В Кремле не раз заявляли, что тема Крыма закрыта раз и навсегда, но украинские власти не могут смириться с этим.

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