Москвичей предупредили об опасной погоде 6 сентября

Объявлен жёлтый уровень

В Москве объявлен жёлтый уровень опасности. 6 сентября синоптики прогнозируют резкое усиление ветра: порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Как сообщили в Гидрометцентре, период предупреждения в Москве будет действовать с 11:00 до 17:00, а в Подмосковье с 11:00 до 19:00.

Кроме того, в Московской области в ночь с 5 на 6 сентября ожидаются заморозки: температура в некоторых районах может опуститься до минус трёх градусов.

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