Спецслужбы Украины проверяют информацию о покушении на Владимира Зеленского

Об этом в СБУ сообщил аноним

На президента Украины готовится покушение. Об этом сообщил неизвестный мужчина, позвонивший в Службу безопасности страны.

Доброжелатель представился Владимиром Александровичем Георгиевым и сказал, что Владимира Зеленского хотят убить, а также сообщил о подготовке нападения на здание Верховной рады.

О звонке узнали журналисты украинского издания "Вести" от своего источника в Национальной полиции Украины.

Спецслужбы устанавливают местонахождение звонившего. Известно, что он попросил телефон у женщины на улице и, по её словам, не исключено, что у мужчины психическое расстройство.

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