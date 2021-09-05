Спецслужбы Украины проверяют информацию о покушении на Владимира Зеленского

Об этом в СБУ сообщил аноним
На президента Украины готовится покушение. Об этом сообщил неизвестный мужчина, позвонивший в Службу безопасности страны.
Доброжелатель представился Владимиром Александровичем Георгиевым и сказал, что Владимира Зеленского хотят убить, а также сообщил о подготовке нападения на здание Верховной рады.
О звонке узнали журналисты украинского издания "Вести" от своего источника в Национальной полиции Украины.
Спецслужбы устанавливают местонахождение звонившего. Известно, что он попросил телефон у женщины на улице и, по её словам, не исключено, что у мужчины психическое расстройство.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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