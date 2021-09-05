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Спецслужбы Украины проверяют информацию о покушении на Владимира Зеленского

16:06
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Об этом в СБУ сообщил аноним

На президента Украины готовится покушение. Об этом сообщил неизвестный мужчина, позвонивший в Службу безопасности страны.
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Доброжелатель представился Владимиром Александровичем Георгиевым и сказал, что Владимира Зеленского хотят убить, а также сообщил о подготовке нападения на здание Верховной рады.

О звонке узнали журналисты украинского издания "Вести" от своего источника в Национальной полиции Украины.

Спецслужбы устанавливают местонахождение звонившего. Известно, что он попросил телефон у женщины на улице и, по её словам, не исключено, что у мужчины психическое расстройство.

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