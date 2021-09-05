ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евгений Нифантьев: "Санитарный щит" – это работа на предупреждение

17:01
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Россия должна уметь противостоять угрозам

Россия, как сильное государство с огромной научной базой должна за четыре дня разработать эффективную тест-систему в случае прихода опасных инфекций. После этого за четыре месяца нужно будет создать новую вакцину. Всё это – работа в рамках глобального проекта "Санитарный щит".
Евгений Нифантьев: нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

О том, что в России ведётся работа по предупреждению угроз, подобных пандемии коронавируса, рассказал на встрече с представителями студенческого актива московских вузов член Общественной палаты, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Санитарный щит" - это работа на предупреждение. На то, чтобы с возможным приходом новых вирусов не было никаких локдаунов, не вводились масочные режимы, не страдала экономика", - отметил эксперт.

В свою очередь, член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина подчеркнула, что программа будущего щита предполагает два  важных направления. Речь идёт о подготовке медицинских кадров расширенного профиля и противодействии дезинформации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.