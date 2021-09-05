Россия должна уметь противостоять угрозам

Россия, как сильное государство с огромной научной базой должна за четыре дня разработать эффективную тест-систему в случае прихода опасных инфекций. После этого за четыре месяца нужно будет создать новую вакцину. Всё это – работа в рамках глобального проекта "Санитарный щит".

О том, что в России ведётся работа по предупреждению угроз, подобных пандемии коронавируса, рассказал на встрече с представителями студенческого актива московских вузов член Общественной палаты, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Санитарный щит" - это работа на предупреждение. На то, чтобы с возможным приходом новых вирусов не было никаких локдаунов, не вводились масочные режимы, не страдала экономика", - отметил эксперт.

В свою очередь, член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина подчеркнула, что программа будущего щита предполагает два важных направления. Речь идёт о подготовке медицинских кадров расширенного профиля и противодействии дезинформации.

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