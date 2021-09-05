"Как прекрасен этот мир": в Токио завершились Паралимпийские игры

Церемония прошла без зрителей

В Токио красочной церемонией завершились Паралимпийские игры. На Национальном олимпийском стадионе пять артистов исполнили композицию "Пробуждение". Посыл всей церемонии - различия не создают конфликта, а порождают новое будущее. Шоу прошло, как и вся Паралимпиада, без зрителей.

Парад атлетов прошёл быстро, Россию представлял герой Игр, пловец Роман Жданов. Он взял золото на дистанции 50 метров на спине, занял первые места на 50-ти метрах брассом и 150-ти комплексным плаванием. Наша команда стала четвёртой в общем зачёте, в её копилке - 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, сообщает ТАСС.

Закрылась церемония песней, написанной в 1967 году Бобом Тиэлом и Джорджем Вайсом, и ставшей визитной карточкой Луи Армстронга. В ней есть такие слова: "Я слышу детский плач, я вижу, как они растут. Они узнают намного больше, чем я когда-либо узнаю. И думаю, как прекрасен этот мир".

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