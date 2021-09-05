ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Как прекрасен этот мир": в Токио завершились Паралимпийские игры

18:34
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

Церемония прошла без зрителей

В Токио красочной церемонией завершились Паралимпийские игры. На Национальном олимпийском стадионе пять артистов исполнили композицию "Пробуждение". Посыл всей церемонии - различия не создают конфликта, а порождают новое будущее. Шоу прошло, как и вся Паралимпиада, без зрителей.
Российские паралимпийцы заняли четвёртое место на Играх в Токио

Парад атлетов прошёл быстро, Россию представлял герой Игр, пловец Роман Жданов. Он взял золото на дистанции 50 метров на спине, занял первые места на 50-ти метрах брассом и 150-ти комплексным плаванием. Наша команда стала четвёртой в общем зачёте, в её копилке - 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, сообщает ТАСС.

Закрылась церемония песней, написанной в 1967 году Бобом Тиэлом и Джорджем Вайсом, и ставшей визитной карточкой Луи Армстронга. В ней есть такие слова: "Я слышу детский плач, я вижу, как они растут. Они узнают намного больше, чем я когда-либо узнаю. И думаю, как прекрасен этот мир".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.