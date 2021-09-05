В Гвинее произошла попытка государственного переворота

Поступает противоречивая информация

Минобороны Гвинеи заявило об отражении нападения на дворец президента. Военные утверждают, что напавшие мятежники, пытавшиеся совершить государственный переворот, отбиты.

Тем не менее, в соцсетях появляются видео, на которых президент страны Альфа Конде сидит в окружении группы военных, которые и устроили переворот. Они выступили по национальному телевидению и объявили об остановке действия Конституции, роспуске правительства, создании переходного кабинета министров и закрытии границ.

В столице страны Конакри наблюдаются перебои с интернетом, поэтому составить картину происходящего достаточно сложно. Сообщается, что главарь мятежников – некий полковник, который ранее служил во французском Иностранном легионе.

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