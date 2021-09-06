Минобороны России увеличит число резервистов в армии

Причины и цели принятия такого решения не разъясняются

В российских Вооруженных силах будет увеличено количество резервистов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Ведомство не уточнило текущее количество резервистов, а также не конкретизировало планы по увеличению данного показателя. Также не разъясняются причины и цели принятия такого решения, сообщает РИА Новости.

К резервистам относятся военнообязанные россияне, пребывающие в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Прежде всего к ним относятся гражданские, заключившие соответствующий контракт с Минобороны. По условиям контракта резервисты в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в предписанную воинскую часть.

На церемонии открытия военно-технического форума "Армия-2021" 23 августа президент России Владимир Путин подчеркнул, что в сфере обороны стране есть чем гордиться и что предложить своим союзникам и партнерам.

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