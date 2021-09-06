Центральный телеграф в Москве превратят в многофункциональный центр

Идея понравилась не всем

Центральный телеграф на Тверской улице ждет масштабная реставрация. Здание пустовало давно. И вот теперь у него появился хозяин, который представил проект его преобразования. Когда речь заходит о таких знаковых для Москвы объектах, всегда есть опасения: сохранят ли архитектурный облик, и не получится ли бездушный новодел.

Уличный гул угасает за массивной дверью. У Центрального телеграфа теперь новый владелец. Здание с почти вековой историей готовят к реставрации. Обещают, что через три года здесь начнется новая жизнь.

"Это будет общественное здание с офисами. Здесь будут проходить и выставки, и экспозиции. И магазины. Здесь можно будет сходить в кафе и рестораны", - рассказывает директор по маркетингу и продукту девелоперской компании Елена Петропавловская.

Подобная участь уже постигла здания телеграфов в Вене, Берлине и Нью-Йорке. Там бывшие дома связи превратили в деловые и торговые центры, и даже в особняки с элитными квартирами. Новые владельцы Центрального московского телеграфа обещают сохранить исторический облик здания. Неприкосновенными останутся двухуровневый потолок в холе и легендарные окна. Вот только идея с реновацией не всем пришлась по вкусу.

"Здание Центрального телеграфа – рискует превратиться в абсолютно бездушный дом в центре столицы нашей родины. То есть бизнесмены могут превратить памятник – объект культурного наследия, памятник военной истории, памятник архитектуры - в фудкорт!" – негодует бывший сотрудник музея Центрального телеграфа Ярослав Гриневский.

На самом деле в здании, построенном по проекту архитектора Ивана Рерберга в 1927 году, изначально располагались и квартиры для сотрудников, и прачечная, и даже ясли для детей.

Главный узел связи Советского Союза. Работал круглосуточно в несколько смен. За сутки через Центральный телеграф проходило до 1,5 миллиона телеграмм. В начале прошлого века технология моментальной передачи сообщений была воспринята поистине как революционный прорыв!

Текст телеграммы кодировался в комбинацию импульсов тока. И отправлялся при помощи специальной, очень шумной машинки. Приемный аппарат эти импульсы считывал и преобразовывал в слова и числа. Каждое слово оплачивалось отдельно. В целях экономии из текстов телеграмм исключались предлоги.

Иногда получалось смешно. Один из таких "курьезов" попал в культовый фильм "Покровские ворота":

- Представляешь, сегодня даже телеграмму прислал.

- Зачем?

- Ну, телефона-то нет!

- Господи, что же он там пишет? "Схожу ума". Здорово!

- Правда? .

В телеграммах признавались в любви, вели деловую переписку, и сам Сталин отдавал приказы командованию фронта. "Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков!" – это послание 22 июня 1941 года Юрий Левитан зачитал в радиорубке, которая располагалась в здании Центрального телеграфа.

"Эта радиорубка, откуда вещал, Молотов-Левитан, сохранилась до наших дней. Можем ли мы ее потерять? На данный момент все указывает на то, что мы ее, к сожалению, пока потерять можем", - сокрушается бывший сотрудник музея Центрального телеграфа Ярослав Гриневский.

Всё, что не может быть заменено во время реставрации здания, перечислено в так называемой "охранной грамоте" .

"Здание Центрального телеграфа на Тверской улице – объект культурного наследия регионального значения. Предмет охраны этого объекта включает в себя очень обширный список на нескольких листах. Это и исторический облик, и фасад, и облицовка фасадов, и часовой механизм, и объемно-пространственная структура этого объекта", - говорит руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Нельзя трогать глобус на фасаде здания. Покрытие полов, расположение лестниц. Все конструктивные изменения, которые были внесены после 1927 года, могут подвергаться реконструкции. К примеру, перегородки. Так называемая "радиорубка Левитана" в охранной грамоте не упомянута. Но точка в этом вопросе не поставлена.

"Наша задача – сохранить все исторические элементы. И мы сейчас вместе с группой экспертов работаем над этим", - уверяет директор по маркетингу и продукту девелоперской компании Елена Петропавловская.

Проект нового Центрального телеграфа готовит британский архитектор Дэвид Чепперфилд. Работает удаленно из Лондона.

"Очень сложно отнестись к своему историческому наследию в таком контексте правильно. Здесь, мне кажется, международные эксперты смогут посмотреть на это, во-первых, более холодно, возможно, без эмоционально, во-вторых, более объективно", - говорит урбанист, специалист по комплексному развитию территорий Сергей Георгиевский.

Одна из затерянных тайн Центрального телеграфа – капсула времени. По легенде, первые сотрудники телеграфа составили зашифрованное послание потомкам и завещали вскрыть капсулу с запиской через 200 лет. Всплывет ли затерянное послание из прошлого в ходе строительных работ - пока загадка.

Ольга Яковлева, Вероника Ермолова, "ТВ Центр".

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