В крымском заповеднике "Лебяжьи острова" растёт популяция краснокнижных птиц

Экосистема заповедника чувствительна к любым изменениям

Лебяжьи острова считаются самым закрытым заповедником Крыма. Никаких туристов, только учёные и перелётные птицы. Близко к себе людей пернатые не подпускают, оберегают потомство. Нашему собственному корреспонденту на полуострове Никите Васильеву выпал счастливый случай - увидеть диковинный заповедник и подготовить для зрителей нашего канала уникальный сюжет.

На мелководье Каркинитского залива то и дело приходится поднимать мотор лодки, чтобы винты не повредить. Но инспекторы эту акваторию пройдут с закрытыми глазами. Говорят, по дну даже проще ориентироваться, чем по тонким полоскам суши, которые растянулись на 8 километров.

Эти острова называют живыми. Они состоят из песчано-ракушечных насыпей и после каждого шторма меняют свою конфигурацию. Вообще их пять, но сейчас, например, семь или восемь за счет того, что вода образовала перешейки на самых больших островах.

Это самый закрытый заповедник Крыма. Туристов сюда не пускают, только ученых и изредка журналистов. На берег, правда, не сойти. Птицы воспринимают человека как угрозу и начинают атаковать, защищая птенцов.

Плотность размещения в таком птичьем общежитии максимальная. В течение года эти места посещают до 150 видов пернатых. Лебяжьи острова - что-то вроде перевалочной базы во время миграции из Европы в Азию или Африку. Здесь они отдыхают и выводят птенцов. Вот сейчас мы можем наблюдать молодой выводок чигравы, а вот там дальше черные бакланы.

Большой баклан - не коренной вид. В середине прошлого века после строительства Северо-Крымского канала, появления рыбных хозяйств и рисовых полей пресноводная рыба из днепровской воды, попадая в соленое Черное море, становилась легкой добычей для птиц. Пир закончился, когда Украина объявила водную блокаду. Теперь бакланам приходится довольствоваться морскими обитателями – не брезгуют даже скатами.

Ученые бакланов не любят и в шутку сравнивают с саранчой. Птицы для строительства гнезд вырывают берегоукрепляющую растительность и вытесняют другие виды. Численность пришлось регулировать – не более 200 пар.

"Для этого мы выбираем яйца из кладки в начале гнездования. Мы отсчитали, там, где они никому не мешают, оставляли яйца, там птицы спокойно насиживали, выводили птенцов, а так, где они были рядом с красно-книжными видами, как вот теперь с каравайкой, мы не давали никогда рядом гнездиться", - говорит старший научный сотрудник заповедника "Лебяжьи острова" ФГБУ "Заповедный Крым" Наталия Тарина.

Но в этом году ученые вновь отмечают резкий рост популяций. Больших бакланов стало в два раза больше, а черноголовых хохотунов и чеграв в два с половиной. Причина – сброс днепровской воды в Каркинитский залив со стороны Украины.

"Изменилась соленость воды. Некоторые виды птиц уменьшились, некоторых увеличилась популяция. Те, которые питаются больше рыбой с моря: бычками, ракообразными – популяция тех увеличилась. Те, которые питались зерновыми – это в период зимовья кряковые утки – уменьшилась, они мигрировали", - объясняет старший государственный инспектор по охране окружающей среды ФГБУ "Заповедный Крым" Сергей Наливайкин.

Экосистема заповедника чувствительна к любым изменениям. Например, сейчас на территории практически полностью пропали камыши – это последствия перекрытия Северо-Крымского канала, сократилась популяция куликов и пеликанов. Но, как и любой популярный курорт, заповедник пустым не бывает. Освободившиеся места для гнездований занимают птицы, адаптированные к жизни в морской среде.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Лебяжьи острова, Республика Крым.

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