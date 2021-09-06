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Москвичи смогут подать электронную заявку на компенсацию платы за детсад

09:40
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

За первого ребенка родителям возместят 20% платы, за второго — 50%, за третьего и последующих детей — 70%

Жители Москвы получили возможность в электронном виде подать заявление на возврат части средств, уплаченных за содержание детей в детских садах. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в столичном департаменте информационных технологий.
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Услуга, позволяющая получить компенсацию части оплаты содержания ребенка в детском саду, переведена в электронную форму. Получить ее можно через официальный портал правительства и мэра Москвы mos.ru.

Подать заявление могут родители или законные представители воспитанника государственного детского сада, подведомственного департаменту образования и науки Москвы. Паспортные данные и законное представительство должны быть подтверждены в личном кабинете на портале mos.ru.

За первого ребенка родителям возместят 20% оплаты за детсад, за второго — 50%, за третьего и последующих детей — 70%. При этом учитываются все дети в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетние, обучающиеся на очном отделении вузов (до окончания обучения и не старше 23 лет), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В начавшемся 1 сентября новом учебном году столичные детские сады и школы приняли 1,5 млн детей. Всего с 2011 года в столице построено 436 здания образовательных учреждений: 317 детских садов и 119 школ.

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