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Шойгу предложил места для новых сибирских городов

09:10
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Новые города должны появляться синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров

В Сибири можно создать несколько научно-промышленных центров, с учетом имеющихся природных ресурсов и потенциала их освоения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке

В частности, в районе между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста. Как пояснил глава Минбороны, в регионе имеются возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Соответственно, новый центр может получить название "Медь и электротехника".

Шойгу указал, что в том же районе может быть создан кластер, полностью сфокусированный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия — "Алюминиевая долина".

Наряду с этим в Южной Сибири есть возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля. В частности, напомнил министр, в районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.

Вокруг Лесосибирска можно создать кластер "Лес и строительные материалы" с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой, причем это только верхушка айсберга, рассказал Шойгу в интервью РБК.

Шойгу отметил, что новые города должны появляться синхронно с созданием в Сибири новых научно-промышленных центров. В качестве примеров он привел Набережные Челны с КамАЗом, Тольятти с "Жигулями", Дивногорск, Братск, Волжский, Зеленоград, Магнитогорск и Ангарск.

5 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири должно появиться несколько крупных городов. По его словам, необходимо построить до пяти крупных центров научно-промышленных, экономических центров с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек.

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