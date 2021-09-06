Оправдание нацизма в России могут приравнять к экстремизму

ГП намерена устранить пробелы в правовом регулировании

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил включить реабилитацию и оправдание нацизма в категорию экстремистской деятельности.

По его мнению, это поможет правоохранителям качественнее бороться с явлением. Крое того, уже подготовлен законопроект, определяющий понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза".

Также Краснов предложил законодательно увековечить память советского народа, который пострадал в годы Великой Отечественной войны. В текущей редакции закон распространяется только на военных.

"Убежден, что все эти меры позволят не только устранить пробелы в правовом регулировании, но и будут иметь важное политическое значение для сохранения исторической", - подчеркнул генпрокурор на форуме в Хабаровске в рамках проекта "Без срока давности".

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