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Срыв матча Бразилия-Аргентина попал на видео

09:42
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Аргентинские футболисты нарушили карантин

Матч между аргентинцами и бразильцами перенесли на неопределенный срок из-за скандала с карантином.

5 сентября сборные Аргентины и Бразилии должны были сыграть в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Спустя 10 минут после начала на поле появились бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa) и полиция по причине того, что четыре аргентинских футболиста - Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро - нарушили запрет на въезд в Бразилию, не выдержав 14-дневный карантин.

В результате аргентинские футболисты во главе с Лионелем Месси ушли в раздевалку, а бразильцы остались на поле. Месси назвал произошедшее катастрофой и отметил, что игроков могли депортировать раньше, а не во время матча.    

В свою очередь полиция Бразилии заявила, что провела беседу с игроками в аэропорту Сан-Паулу и выслушала их точку зрения. Расследования дела не будет. Футболисты сборной Аргентины уже отправились домой, передает РИА Новости. 

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