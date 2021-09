Срыв матча Бразилия-Аргентина попал на видео

Матч между аргентинцами и бразильцами перенесли на неопределенный срок из-за скандала с карантином.

5 сентября сборные Аргентины и Бразилии должны были сыграть в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Спустя 10 минут после начала на поле появились бразильское агентство по санитарному надзору (Anvisa) и полиция по причине того, что четыре аргентинских футболиста - Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро - нарушили запрет на въезд в Бразилию, не выдержав 14-дневный карантин.

Seriously ... After such a long wait we are here to watch match at 12.30 pm in india just to see messi breaking record of pele and Argentina winning and we are forced to watch this because of this freaking lost guy ����#Argentina #ARG #argbra #BRAxARG #messi #messiarg #Brazil pic.twitter.com/dyDExk8Awg