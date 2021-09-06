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Сергунина: Чемпионат по управлению беспилотниками пройдет на ВДНХ в День города

09:59
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Лучшие команды в апреле 2022 года отправятся на всероссийские соревнования

В субботу, 11 сентября, в День города Москвы на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации.
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Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, беспилотная авиация является перспективным направлением во всем мире. Для его развития требуются квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках столицы действует программа "Беспилотные летательные аппараты". Продолжить развитие в данном направлении можно в колледжах, вузах, на других площадках.

Предстоящий первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех — старт" — отличная возможность для ребят протестировать свои навыки, отметила Сергунина. В чемпионате примут участие 16 команд, в составе которых — 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков.

На первом этапе под названием Фастфлайт" конкурсантам предстоит собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Завершится этап управляемым полетом: с помощью беспилотника участникам нужно будет перевезти груз на эластичной подвеске по нескольким точкам.

Второй этап турнира называется "Рой". Участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.

Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

Чемпионат начнется в 11:00, посетить его могут все желающие при предварительной регистрации. Также следить за соревнованиями можно будет в интернете, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 сентября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что система беспилотного управления транспортом проходит тестирование в Москве. Он отметил, что тема беспилотников является очень модной, их тестируют практически во всех видах транспорта: на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях.

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