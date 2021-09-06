Сергунина: Чемпионат по управлению беспилотниками пройдет на ВДНХ в День города

Лучшие команды в апреле 2022 года отправятся на всероссийские соревнования

В субботу, 11 сентября, в День города Москвы на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по беспилотной авиации.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, беспилотная авиация является перспективным направлением во всем мире. Для его развития требуются квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках столицы действует программа "Беспилотные летательные аппараты". Продолжить развитие в данном направлении можно в колледжах, вузах, на других площадках.

Предстоящий первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех — старт" — отличная возможность для ребят протестировать свои навыки, отметила Сергунина. В чемпионате примут участие 16 команд, в составе которых — 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков.

На первом этапе под названием Фастфлайт" конкурсантам предстоит собрать и подготовить к полету дрон из набора комплектующих. Завершится этап управляемым полетом: с помощью беспилотника участникам нужно будет перевезти груз на эластичной подвеске по нескольким точкам.

Второй этап турнира называется "Рой". Участники настроят программное обеспечение для группы беспилотников. Восемь аппаратов в полете должны будут выстроиться в многомерные геометрические фигуры.

Тех, кто лучше всего пройдет испытания, в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

Чемпионат начнется в 11:00, посетить его могут все желающие при предварительной регистрации. Также следить за соревнованиями можно будет в интернете, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 сентября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что система беспилотного управления транспортом проходит тестирование в Москве. Он отметил, что тема беспилотников является очень модной, их тестируют практически во всех видах транспорта: на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях.

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