Чтобы присоединиться к акции #ВыбираемВместе необходимо принять участие в онлайн-голосовании

К программе "Миллион призов" присоединились новые партнеры. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Получившие призовые баллы участники акции смогут потратить их на просмотр фильмов и сериалов, оплату связи, покупку гаджетов и бытовой техники. Победители акции смогут получить 10, 25, 50 или 100 тысяч баллов (один балл равен 1 руб.) и обменять их на покупки у партнеров программы: магазинов продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов, ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, кафе и ресторанов или пожертвовать на благотворительность.

Помимо призовых баллов будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тысяч призов.

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