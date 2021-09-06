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Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября

10:54
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Большинство таких позиций относятся к области информационных технологий

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России в сентябре являются позиции гендиректора образовательного центра, разработчика приложений и руководителя отдела продаж. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".
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Соискателям на вакансию генерального директора образовательного центра предлагают ежемесячное вознаграждение в размере до 300 тысяч рублей. В функционал входит управление компанией и развитие продаж. Претендент на данную позицию должен быть готов к ненормированному рабочему дню.

До 250 тысяч рублей может получать разработчик приложений, до 200 тысяч рублей — руководитель отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования и системный аналитик в IT-компании.

Ведущему программисту, работающему с платформой 1С, предлагается свыше 180 тысяч рублей в месяц. Менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании могут рассчитывать на 140 тысяч рублей, преподаватель химии в онлайн-школе и разработчик на 1С-Битрикс — на сумму в пределах 100 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

В Москве самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали позиции дизайнера по пошиву штор (до 500 тысяч рублей) и няни-гувернантки (до 360 тысяч рублей).

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