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Россияне рассказали, каким видят кратчайший путь к успешному будущему

10:55
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Расходы на образование и развитие детей считают приоритетной статьей расходов 87% опрошенных

Четверть россиян (24%), принявших участие в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", считают кратчайшим путем к успешному будущему получение технического или инженерного образования.
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Как выяснили специалисты в ходе опроса, для 21% наиболее короткой дорогой к успеху является образование в области IT, программирования и компьютеров. За образование в сфере медицины и биологии проголосовали 17%. Успешное будущее в области экономики, финансов и управления рассматривают 13%, права и юриспруденции — 10%.

Кроме того, 8% опрошенных видят кратчайший путь к успешному будущему в образовании в области математических и естественных наук, 7% — гуманитарных.

Расходы на образование и развитие детей считают важной и приоритетной статьей расходов 87% участников исследования. Чаще всего такое мнение выражали жители Москвы (93%) и Санкт-Петербурга (91%).

При этом откладывать деньги на образование детей полагают необходимым только 48%. 43% уверены, что задуматься об этом следует с рождения ребенка, 39% — со школы, 18% — за несколько лет до поступления в вуз.

Больше других участников исследования копить на образование детей склонны петербуржцы (91%), екатеринбуржцы (67%), москвичи (66%) и красноярцы (61%), сообщает РИА Новости.

В конце августа ВЦИОМ провел исследование, посвященное завершившемуся лету. 33% респондентов заявили, что оно оказалось лучше прошлогоднего, 47% не заметили различий. У 40% хорошего и плохого оказалось поровну.

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