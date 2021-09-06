Минздрав анонсировал обновление рекомендаций по лечению COVID-19

В документ могут внести данные об альтернативных схемах терапии

В обновленную 12-ю версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции в России могут добавить данные по альтернативным схемам терапии. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Первый заместитель главы ведомства Виктор Фисенко уточнил, что обновления будут касаться преимущественно препаратов, уже применяющихся при лечении COVID-19, а также лекарств, вновь зарегистрированных в стране.

Кроме того, в рекомендации могут добавить так называемые препараты офф-лейбл — вне инструкции, если специалисты находят подтверждение оправданности их применения в зарубежных источниках, цитирует Фисенко РИА Новости.

3 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России количество случаев заболевания коронавирусом не растет, а смертность падает. Темпы вакцинации от коронавируса в стране неплохие, однако их нужно ускорить перед осенним подъемом заболеваемости, подчеркнула главный санитарный врач России.

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