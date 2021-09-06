Россию пригласили участвовать в объявлении нового правительства Афганистана

Последний очаг сопротивления пал

Движение "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.) пригласили Россию на мероприятия, связанные с объявлением нового правительства Афганистана.

Кроме России в церемонии примут участие представители Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара, передает телеканал "Аль Джазира".

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. В скором времени в стране сформируют новое правительство.

Сегодня стало известно, что талибы захватили последний очаг сопротивления - провинцию Панджшер. Ополченцы потерпели полное поражение.

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