Талибы заявили о захвате мавзолея "Панджшерского льва"

Ахмад Шах Масуд - отец нынешнего лида сопротивления Ахмада Масуда

В Афганистане боевики объявили об окончании войны. Запрещённая в России организация "Талибан" утверждает, что захватила последнюю неподконтрольную провинцию - Панджшер. В сети появились видеодоказательства. Однако представители сопротивления продолжают опровергать эту информацию. Лидер повстанцев записал обращение, в котором призвал всех афганцев противостоять талибам.

Талибы (их организация запрещена в России) уже второй раз за несколько дней сообщают, что взяли под контроль последний оплот сопротивления - провинцию Панджшер на северо-востоке от Кабула.

"По последней информации, мы взяли под свой контроль наиболее важные районы Панджшера. Наши подразделения уже в административном центре провинции. Поступают сообщения, что мы понесли большие потери - это неправда. Сопротивление пытается заставить людей противостоять нам, пытается сохранить власть. Но я думаю, что у них ничего не выйдет. Поскольку Панджшер является провинцией Афганистана, он должен быть подконтролен властям", - заявил представитель "Талибана" Ахмадулла Васик.

Ожесточенные бои за Панджшер под руководством Ахмада Масуда продолжались больше двух недель, с того самого момента, как США начали вывод из Афганистана своих войск, а талибы взяли власть в стране. Лидер сопротивления - сын легендарного "панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда - хорошо знает горную местность провинции и пообещал, что не пустит боевиков в регион. И сегодня практически сразу после парадных реляций талибов из ставки Масуда последовало опровержение.

"Заявление "Талибана" о взятии Панджшера неверно. Силы Фронта сопротивления присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода", - говорится в заявлении.

Между тем талибы заявили о том, что взяли под контроль мавзолей Ахмад Шаха Масуда. В качестве доказательства в соцсети опубликовано видео, как некто с камерой идет к зданию. Но внутрь не заходит и больше никого в кадре нет.

Силы, конечно, не равны. В отрядах "Талибана" свыше 70 тысяч боевиков, тогда как в составе Фронта сопротивления - лишь около 10 тысяч бойцов. Но, как сообщают в штабе Масуда, к ним постоянно вливаются подкрепления из числа тех, кто не хочет жить под властью талибов. Несмотря на все обещания создать коалиционное правительство, не менять радикально государственное устройство и соблюдать права человека, за прошедшие две недели они успели показать свои намерения. Прежде всего, это касается прав женщин. Их уже заставили носить никабы и лишили возможности входить в руководящие органы. Совершенно другим уже стало и образование. Отныне они должны учиться только отдельно от мужчин. А если специальное помещение выделить невозможно, то необходимо повесить занавес. Преподавателями у женщин могут быть только женщины или пожилой мужчина с хорошей репутацией. В афганских городах все эти новшества вызвали волну возмущения.

По поступившим позднее сведениям, митинг в Кабуле был разогнан боевиками, которые теперь разъезжают по столице в брошенной американцами форме спецназа на американских же внедорожниках. Еще один митинг протеста прошел накануне в Париже. Француженки афганского происхождения вышли, чтобы поддержать тех, кто остался в захваченной талибами стране.

Тем временем госсекретарь США Блинкен и министр обороны Остин отправились с визитом в Катар, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. После Ближнего Востока они посетят Германию для переговоров по афганской проблематике с министром иностранных дел ФРГ.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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