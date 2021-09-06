Как переливание плазмы крови помогает бороться с коронавирусом

Это эффективный способ помочь

В этом году в России увеличилось количество доноров крови на 9% по сравнению с 2020 году сообщили сегодня в Федеральном медико-биологическом агентстве. В Москве тех, кто переболел коронавирусом или привился, призывают сдавать плазму. Её переливание - эффективный способ помочь пациентам, которые борются с ковидом сейчас.

Павел Блинников в кресле донора впервые. Раньше ни кровь, ни ее компоненты не сдавал. Пример показал коллега, который рассказал о важности сдачи плазмы тем, у кого в крови есть антитела к ковиду.

"Я переболел в легкой форме, но сделал прививку. И совпало так, что был разговор, и потом пришло приглашение с MOS.RU. И я принял для себя решение, что нужно тоже пойти помочь, так сказать, людям", - говорит Блинников.

Плазму переболевших используют в лечении больных коронавирусом уже больше года. Не так давно в ход пошла и плазма вакцинированных. Причем ее эффективность оказалась гораздо выше. Причина проста: антитела после прививки более обученные, более специфичные.

"У вируса несколько антигенов. Основные из них - 3-4. Вариантов антител, которые вырабатываются на вирусы, сотни. То есть это огромный коктейль этих антител у переболевшего. После вакцинации - это точечный ответ, если мы говорим про "Спутник" - то это точечный ответ на RBD - именно рецептор, связывающий домен белка вируса", - говорит заведующий отделением трансфузиологии НИИ им. Склифосовского Александр Костин.

Другими словами, антитела вакцинированных бьют четко в цель - в определенный участок вируса. И это помогает блокировать внедрение инфекции в клетку и ее распространение по организму.

600 миллилитров плазмы могут помочь двум-трем больным. Но даже, несмотря на такую пропорцию, плазмы с антителами в пиковые нагрузки в больницах все равно было недостаточно. Активная вакцинация летом помогла улучшить ситуацию.

Титр антител у привитых доноров в 70 процентах случаев выше, чем у тех, кто переболел. А значит, плазма таких людей будет гораздо эффективней. В первые 5-7 дней, когда у заболевших еще нет своих антител, переливание плазмы помогает прервать инфекционный процесс, предотвратить переход на ИВЛ и быстрее получить отрицательный результат ПЦР.

Камила Шарыпова прививку сделать не успела, заболела. Сама перенесла ковид в легкой форме. Но среди ее родственников были и тяжёлые случаи, и смертельные. Поэтому готова делиться своими антителами.

"Сказали - 189. Много это или мало, я в общем-то даже и не знаю. Я болела в конце июня. И, в общем-то, сразу как переболела, уже знала, что буду сдавать", - говорит она.

Чтобы стать донором после прививки, необходим сертификат о полном курсе вакцинации. И должно пройти 30 дней после введения второго компонента. Именно за такой промежуток времени организм вырабатывает необходимый уровень антител.

Екатерина Гоголева, Данил Гималов, "ТВ Центр".

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