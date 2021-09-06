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Путин поприветствовал участников Президентских спортивных игр

11:29
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Глава государства высоко оценил развитие школьного спортивного движения

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры".
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Глава государства позитивно оценил развитие школьного спортивного движения, его обогащение новыми идеями и инициативами. Благодаря этому все больше ребят приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни, к идеалам и традициям олимпизма, учатся работать в команде, помогать товарищам, настойчиво добиваться поставленных целей.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что игры запомнятся участникам не только яркими победами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и хорошими впечатлениями от пребывания в Краснодарском крае.

Владимир Путин пожелал участникам успешных стартов, удачи и всего наилучшего, сообщается на официальном сайте Кремля.

К началу нового учебного года в Москве было завершено комплексное благоустройство около 400 площадок для отдыха и занятий спортом в дошкольных и школьных учреждениях. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что спортивный школьный двор должен быть привлекательным не только для школьников, но и для местных жителей.

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