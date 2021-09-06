Путин поприветствовал участников Президентских спортивных игр

Глава государства высоко оценил развитие школьного спортивного движения

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры".

Глава государства позитивно оценил развитие школьного спортивного движения, его обогащение новыми идеями и инициативами. Благодаря этому все больше ребят приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни, к идеалам и традициям олимпизма, учатся работать в команде, помогать товарищам, настойчиво добиваться поставленных целей.

Российский лидер также выразил уверенность в том, что игры запомнятся участникам не только яркими победами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и хорошими впечатлениями от пребывания в Краснодарском крае.

Владимир Путин пожелал участникам успешных стартов, удачи и всего наилучшего, сообщается на официальном сайте Кремля.

К началу нового учебного года в Москве было завершено комплексное благоустройство около 400 площадок для отдыха и занятий спортом в дошкольных и школьных учреждениях. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что спортивный школьный двор должен быть привлекательным не только для школьников, но и для местных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram