В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

Его установили 20 лет назад

В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой.

Его установили 20 лет назад в сквере на улице маршала Якубовского. Теперь символ дружбы станет экспонатом будущего музея тоталитаризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киевского городского совета.

На снос памятника не позвали представителей СМИ, в сети нет ни видео, ни фотографий с моментом демонтажа.

После ухудшения отношений между Россией и Украиной в 2014 году на памятник неоднократно покушались вандалы. В 2015 году монумент разрисовали в цвета украинского флага.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram