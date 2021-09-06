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В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

13:33
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Его установили 20 лет назад

В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы с Москвой.

Его установили 20 лет назад в сквере на улице маршала Якубовского. Теперь символ дружбы станет экспонатом будущего музея тоталитаризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киевского городского совета.

На снос памятника не позвали представителей СМИ, в сети нет ни видео, ни фотографий с моментом демонтажа.

После ухудшения отношений между Россией и Украиной в 2014 году на памятник неоднократно покушались вандалы. В 2015 году монумент разрисовали в цвета украинского флага.

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