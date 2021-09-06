До окончания регистрации на онлайн-голосование 17-19 сентября осталась неделя

Она завершится 13 сентября в 23:59

Регистрация на онлайн-голосование 17-19 сентября 2021 года завершится через неделю.

Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября, напомнили в мэрии Москвы. Участвовать в онлайн-голосовании могут только граждане старше 18 лет с постоянной московской регистрацией, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru.

Для регистрации необходимо авторизоваться в личном кабинете и ввести код из SMS. Все заявления проходят проверку ЦИК. На текущий момент заявки на онлайн-голосование подали около 1,5 миллиона человек.

17-19 сентября жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 - районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине. Горожан, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень они не получат.

Для голосующих онлайн в рамках программы "Миллион призов" разыграют 250 тысяч подарков, в том числе однокомнатную квартиру и автомобиль.

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