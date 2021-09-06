ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

До окончания регистрации на онлайн-голосование 17-19 сентября осталась неделя

11:06
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Она завершится 13 сентября в 23:59

Регистрация на онлайн-голосование 17-19 сентября 2021 года завершится через неделю.
ЦИК: Москва лидирует по числу заявок на онлайн-голосование

Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября, напомнили в мэрии Москвы. Участвовать в онлайн-голосовании могут только граждане старше 18 лет с постоянной московской регистрацией, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. 

Для регистрации необходимо авторизоваться в личном кабинете и ввести код из SMS. Все заявления проходят проверку ЦИК. На текущий момент заявки на онлайн-голосование подали около 1,5 миллиона человек.

17-19 сентября жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№19 - районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, №37 - районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине. Горожан, которые будут участвовать в выборах онлайн, исключат из реестра голосующих на избирательных участках. Бумажный бюллетень они не получат.

Для голосующих онлайн в рамках программы "Миллион призов" разыграют 250 тысяч подарков, в том числе однокомнатную квартиру и автомобиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Голосование на дому
Голосование на дому
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.