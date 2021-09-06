Коронавирусом в России заболели еще 17856 человек

Выздоровели 14276 заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировано 17856 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 790 человек, выздоровели 14276 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1463. В Московской области за сутки заболел 891 человек, в Санкт-Петербурге - 690.

За весь период пандемии в стране выявлен 7030455 случаев инфекции. Умерли 187990 пациентов. Выздоровели 6285007 человек.

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