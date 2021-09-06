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Минпромторг объяснил стабилизацию цен на продукты

12:09
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Этому поспособствовала реализация поручения правительства по расширению каналов продаж

Ситуация с ценами на продукты в России стабильна, прежде всего, благодаря реализации поручения правительства по расширению каналов продаж. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
За две недели снизились цены на овощную продукцию в стране

Как уточнил представитель Минпромторга, в регионах растет количество ярмарок, которые упрощают сбыт продуктов небольшим фермерским хозяйствам.

В настоящее время стоимость сахара и подсолнечного масла, в отношении которых вводились соглашения о фиксации цен, стабильна, указал Евтухов. Куриные яйца, которые дорожали в начале года, подешевели настолько, что уже птицеводы испытывают определенные трудности. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении мяса птицы.

Цены на овощи так называемого "борщевого набора" существенно снижаются, в том числе благодаря сезонному фактору, хотя по отдельным позициям динамика уступает желаемой из-за позднего урожая. В частности, это касается капусты. Стоимость картофеля пока застыла, так как в южных регионах урожай уже собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели.

Замглавы Минпромторга выразил надежду, что вскоре вновь удастся наблюдать снижение цен, сообщает РИА Новости.

В сентябре цены на лук, капусту и картофель снизятся, заявил 2 сентября Виктор Евтухов. Он отметил, что морковь уже подешевела на 40% за последние полтора месяца, картофель — более чем на 20%.

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