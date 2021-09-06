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Заявки на участие в онлайн-голосовании подали 1,5 млн москвичей

11:38
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

После 13 сентября будут проверены списки избирателей

На участие в электронном голосовании на выборах в Государственную Думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино по состоянию на утро понедельника, 6 сентября, зарегистрировались 1,5 млн жителей Москвы.
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Москвичи могут подать заявку на участие в онлайн-выборах до 23:59 13 сентября. Для этого нужно быть совершеннолетним зарегистрированным в столице гражданином России с активным избирательным правом, также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

После 13 сентября будут проверены списки избирателей, чтобы исключить из реестра голосующих на избирательных участках тех, кто зарегистрировался на электронные выборы. За несколько дней до голосования горожанам, подавшим заявления, придут уведомления, что они могут отдать свой голос дистанционно.

Среди участников онлайн-голосования разыграют 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч призовых баллов в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Баллы можно потратить на покупки в магазинах одежды и обуви, детских и спортивных товаров, товаров для дома, а также на посещение кафе и ресторанов. Суперпризы розыгрыша — однокомнатные квартиры в столице и автомобили, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

3 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев рассказал, что Москва занимает первое место по количеству заявок на участие в дистанционном электронном голосовании.

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