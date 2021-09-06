ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянку задержали за клевету на Лукашенко

11:45
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Девушку держат в СИЗО

В Белоруссии задержали россиянку Ирину Викхольм.

Ее подозревают в клевете на президента страны Александра Лукашенко.  На данный момент она находится в СИЗО, сообщили РИА Новости в российском посольстве в республике.

Несмотря на то что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили", - сообщил пресс-секретарь дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

Он отметил, что сотрудники посольства держат ситуацию на контроле и оказывают посильную помощь. Что именно сказала Викхольм в адрес Лукашенко, не уточняется. Подробности дела пока держатся в секрете.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.