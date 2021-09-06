Россиянку задержали за клевету на Лукашенко

Девушку держат в СИЗО

В Белоруссии задержали россиянку Ирину Викхольм.

Ее подозревают в клевете на президента страны Александра Лукашенко. На данный момент она находится в СИЗО, сообщили РИА Новости в российском посольстве в республике.

Несмотря на то что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили", - сообщил пресс-секретарь дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев.

Он отметил, что сотрудники посольства держат ситуацию на контроле и оказывают посильную помощь. Что именно сказала Викхольм в адрес Лукашенко, не уточняется. Подробности дела пока держатся в секрете.

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