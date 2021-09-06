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В Москве таксист сбил ехавшего по встречке сотрудника ДПС на мотоцикле

12:14
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Инспектор отклонился от ПДД по служебной необходимости

Инспектор дорожно-патрульной службы Москвы получил серьезные травмы в результате ДТП.

Авария произошла на улице Паустовского. Водитель такси, управляя автомобилем Kia Rio, при повороте налево сбил сотрудника ДПС, который двигался на патрульном мотоцикле по встречной полосе в связи со служебной необходимостью.

"В районе дома № 8, не предоставив преимущества движения патрульному транспорту, водитель автомобиля такси Kia Rio произвел поворот налево во дворовую территорию и совершил столкновение с инспектором ДПС", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Сотрудника ДПС госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом лучевой кости. Начата проверка.

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