Один из лидеров белорусского протеста Мария Колесникова получила 11 лет тюрьмы

Она обвинялась в заговоре с целью свержения власти в Белоруссии

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Такое решение принял в понедельник Минский областной суд.

Они признаны виновными по всем статьям обвинения.

Мария Колесникова была координатором штаба Виктора Бабарико на выборах президента Белорусиси в 2020 году. После ареста Бабарико вышла в штаб Светланы Тихановской. В начале сентября 2020 года была задержана. Обвинялась в Белоруссии в призывах к действиям против национальной безопасности, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, а также создании экстремистского формирования и руководстве им.

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