Родион Газманов пострадал на съемках экстремального телешоу

Певцу пришлось нести во рту рака

Певец и телеведущий Родион Газманов пострадал в ходе съемок в телевизионном шоу "Фактор страха", участникам которого приходится выполнять небезопасные задания.

Во время одного из этапов претендентам на победу предложили переносить во рту насекомых, пресмыкающихся и прочих мелких животных. Готовясь к испытанию, Газманов выразил надежду, что ему не достанется змея или жаба. Однако предложенные певцу существа все же доставили ему серьезные неприятности.

Газманову пришлось нести во рту рака. Панцирь членистоногого расцарапал звезда слизистые оболочки до крови. При этом самого участника шоу больше смутил не рак, а личинка — мягкая и склизкая.

Делясь впечатлениями от съемок, Газманов признался, что старался как можно скорее избавиться от неприятных тварей во рту, поэтому бежал гораздо быстрее, чем обычно, сообщает "Пятый канал".

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