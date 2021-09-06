"Широкоплечая Лариса": Гузеева дала отпор критикам своей внешности

Звезда известна своим острым языком и не стесняется в выражениях в адрес хейтеров

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева ответила хейтерам, которые нелестно отозвались о ее внешности. Звезда предложила критикам переадресовать злобные комментарии собственным родителям.

Гузеева рассказала, что часто слышит в свой адрес упреки за широкие, "как у гренадера", плечи и чрезмерно большую, по мнению комментаторов, грудь. Ведущая иронично сообщила критикам, что осведомлена об особенностях своей внешности и "даже видела", а затем спросила, что ей предлагается делать с якобы новой информацией.

Звезда предложила хейтерам обратиться с подобными высказываниями к своим матерям, подчеркнув, что "хорошо бы, чтобы и папаня присутствовал". О том, что может последовать за подобной выходкой, Гузеева выразилась лаконично: "Я к вам в травмпункт передачку не принесу".

Пожелав своим любимым подписчикам в Instagram прекрасного дня, телеведущая охарактеризовала себя как "большесисечная и широкоплечая Лариса".

Лариса Гузеева известна своим острым языком. Ранее она нецензурно высказалась в адрес некоторых подписчиков в инстаграме и обвинила их в желании "нагадить". Звезда написала, что сочувствует людям, которые заходят к ней на страницу, чтобы оставить неприятные сообщения.

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