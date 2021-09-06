ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Широкоплечая Лариса": Гузеева дала отпор критикам своей внешности

13:27
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Звезда известна своим острым языком и не стесняется в выражениях в адрес хейтеров

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева ответила хейтерам, которые нелестно отозвались о ее внешности. Звезда предложила критикам переадресовать злобные комментарии собственным родителям.
Лариса Гузеева показала архивное фото с Надеждой Бабкиной

Гузеева рассказала, что часто слышит в свой адрес упреки за широкие, "как у гренадера", плечи и чрезмерно большую, по мнению комментаторов, грудь. Ведущая иронично сообщила критикам, что осведомлена об особенностях своей внешности и "даже видела", а затем спросила, что ей предлагается делать с якобы новой информацией.

Звезда предложила хейтерам обратиться с подобными высказываниями к своим матерям, подчеркнув, что "хорошо бы, чтобы и папаня присутствовал". О том, что может последовать за подобной выходкой, Гузеева выразилась лаконично: "Я к вам в травмпункт передачку не принесу".

Пожелав своим любимым подписчикам в Instagram прекрасного дня, телеведущая охарактеризовала себя как "большесисечная и широкоплечая Лариса".

Лариса Гузеева известна своим острым языком. Ранее она нецензурно высказалась в адрес некоторых подписчиков в инстаграме и обвинила их в желании "нагадить". Звезда написала, что сочувствует людям, которые заходят к ней на страницу, чтобы оставить неприятные сообщения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.