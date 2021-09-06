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"Пошло обострение": дочь Успенской предложили принудительно лечить

12:58
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

По мнению певицы, причиной конфликта в семье Успенской стала излишняя любовь и опека со стороны матери

Телеведущая и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась своим мнением относительно семейных перипетий певицы Любови Успенской. По мнению Орловой, в конфликте со взрослой дочерью исполнительница отчасти виновата сама.
Раскаявшаяся дочь Успенской вернулась к матери

Орлова отметила, что порой родители от сильной любви излишне опекают и балуют детей. В частности, певица "в попу дует этому ребенку и все для него делает", что не пошло ей на пользу, считает телеведущая.

Выразив сочувствие коллеге по творческому цеху, Орлова заявила, что дочь Успенской не хочет лечиться, а "хочет употреблять наркотики". Единственным выходом в подобной ситуации, по мнению Орловой, является принудительное лечение, сообщает "Пятый канал".

31-летняя Татьяна Плаксина ранее заявила, что ее концерт, который запланирован на 12 сентября, под угрозой срыва, потому что ее "заперли и отняли телефон". Кто именно удерживает ее в неволе и свое месторасположение, она не уточнила.

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