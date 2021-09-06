Россияне получат доступ ко всей медкарте на "Госуслугах"

Все анализы и рецепты теперь будут под рукой

Доступ ко всем данным медицинской карты в скором времени будет открыт в личном кабинете портала "Госуслуг".

Пользователи получат доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований, заявили в Минцифры.

"Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуг" в личном кабинете должны получить доступ <…> ко всей электронной медицинской карте", - отметил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с премьер- министром Михаилом Мишустиным.

Ранее на портале "Госуслуг" стала доступна функция временной регистрации. А с 1 июля 2022 года можно зарегистрировать по месту жительства детей до 14 лет.

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