ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне получат доступ ко всей медкарте на "Госуслугах"

13:22
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

Все анализы и рецепты теперь будут под рукой

Доступ ко всем данным медицинской карты в скором времени будет открыт в личном кабинете портала "Госуслуг".

Пользователи получат доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований, заявили в Минцифры.

"Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуг" в личном кабинете должны получить доступ <…> ко всей электронной медицинской карте", - отметил министр цифрового развития Максут Шадаев на совещании с премьер- министром Михаилом Мишустиным.

Ранее на портале "Госуслуг" стала доступна функция временной регистрации. А с 1 июля 2022 года можно зарегистрировать по месту жительства детей до 14 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сайт "Госуслуги"
Сайт "Госуслуги"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.