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Силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии Панджшера

14:02
  • понедельник
  • 06 сентября 2021

На стороне боевиков сражаются иностранцы

Лидер сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что продолжает борьбу с талибами (организация запрещена в России – прим. ред.).

Глава ополченцев призвал всех жителей страны выйти на борьбу с террористами, на стороне которых "воюют представители иностранных сил".

"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена", - цитирует ТАСС аудиосообщение Масуда.

Ранее представители движения "Талибан" сообщили о том, что взяли последнюю неподконтрольную им провинцию Панджшер.

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